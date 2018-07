Des Algériens et Marocains s’apprêtent à marcher en faveur de la réouverture des frontières

in

Le 22 juillet prochain, des Algériens et des Marocains, unis sous la même bannière, marcheront d’un même pas décidé pour appeler les autorités de leurs pays respectifs à ouvrir les frontières, fermées depuis 1994.

C’est sur Facebook que des activistes de la société civile, issus des deux contrées limitrophes, ont battu le rappel des troupes, espérant mobiliser largement de part et d’autre de la ligne territoriale qui les sépare, ainsi que l’a rapporté le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Alors qu’une éclaircie semble poindre dans le ciel des relations algéro-marocaines depuis que l’Algérie a voté (en vain) en faveur du Maroc pour l’obtention de la Coupe du Monde de Football en 2026, la contestation contre une fermeture des frontières qui n’a que trop duré, source de problèmes socio-économiques, est en marche. Et les nombreux marcheurs des deux régions frontalières ont déjà des fourmis dans les jambes !

L’appel à marcher simultanément dimanche 22 juillet, à partir de 10h – de Oujda vers le poste-frontière «Zouj Bghal» pour les Marocains, et de Maghnia vers les frontières pour les Algériens – a été en effet entendu par des milliers de personnes, notamment des habitants de la région de l’Oriental marocain et de toute la région de l’Ouest algérien. Tous trépignent d’impatience à l’idée d’exprimer haut et fort leur même exigence.

Alors, marcheurs des deux pays, unissez-vous !!